Grande Fratello Vip: parla il padre di Wanda Nara e l’attacca

Il padre di Wanda Nara è tornato ad attaccarla nuovamente in un’intervista rilasciata qualche giorno fa. L’ uomo ha tenuto a ribadire le difficoltà di comunicazione e di comprensione che ha da sempre avuto con sua figlia. Ecco le sue dichiarazioni.

ANDRES NARA ATTACCA SUA FIGLIA WANDA NARA- Come dicevamo Andres Nara, padre di Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi e attualmente impegnata come opinionista e nella condunzione del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini, non ha perso l’occasione per attaccare nuovamente la figlia. L’ intervista ‘Caracas’ è stata fatta proprio in occasione della nascita del nuovo nipotino Viggo Silvestre Von Plessen, figlio della sorella di Wanda Nara, Zaira.

LE PAROLE DI ANDRES NARA SU WANDA NARA – Ecco quanto ha dichiarato Andres Nara su sua figlia, Wanda Nara: “il rapporto che ho con Zaira è totalmente diverso rispetto a quello con Wanda. Era tutto semplice con lei, ma ora ha un altro atteggiamento. E’ persa nella fama e nei soldi, l’ho sempre seguita e accompagnata ovunque e avrei voluto spaccare la testa a tutti coloro che parlavano male di lei. Vorrei anche che chiarisse le sue parole a proposito del nostro rapporto: non capisco perché ha dichiarato che sono la sua più grande delusione”.