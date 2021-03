Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Temptation Island?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno intrapreso, come saprete, una relazione nella casa del Gf Vip. Attualmente stanno ancora insieme e sembrano essere molto felici e al contempo vicini.

Pretelli era già noto al pubblico di Canale 5 perché aveva partecipato come velino a Striscia La Notizia e a ”Temptation Island”, dove potrebbe esserci l’opportunità di un eventuale ritorno. All’epoca era un tentatore.

L’INTERVISTA RILASCIATA DA PIERPAOLO PRETELLI: PARTECIPERà A TEMPTATION ISLAND VIP? – In un’intervista rilasciata a ”Superguida” il ragazzo ha dichiarato che avrebbe potuto ripartecipare a ”Temptation Island Vip”, questa volta però non nei panni del tentatore, ma proprio come fidanzato di Giulia Salemi.

“Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me”, ha dichiarato lui inizialmente. Continuando poi nell’intervista ha detto: “Ad oggi non sono arrivate proposte. “Tale e quale show” è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe farne parte”.

Ha poi continuato dicendo: ”E’ tutto prematuro. Mi diletto ad imitare e so canticchiare. Ci devo lavorare su. Ora mi sto dedicando ad un progetto musicale perché quest’estate uscirà una mia canzone reggaeton“.