Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli ha avuto incidente, la foto col piede fasciato

Poche ore fa, Pierpaolo Pretelli, ha annunciato ai suoi fan di aver avuto un incidente. Il giovane ha pubblicato una foto col piede fasciato e ha rassicurato tutti colori che si sono preoccupati per lui, fan compresi.

L’INCIDENTE DI PIERPAOLO PRETELLI – Pierpaolo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha allarmato tutti i suoi fan. Il giovane ha condiviso una sua foto nella quale si vede chiaramente il piede fasciato. Nel frattempo si trovava sdraiata su un letto.

La foto è seguita da una didascalia, nella quale spiega cosa è accaduto. Ha avuto in incidente e per questo la caviglia ha subito dei danni. Per fortuna non si tratta di nulla di grave, ma hanno dovuto fasciarla per tenerla immobile. Adesso il ragazzo dovrà riposarsi.

IL SUCCESSO DI GIULIA SALEMI – Pierpalo ci ha tenuto a ribadire che nonostante il fastidio sta bene e ha aggiunto: ”Barcollo ma non mollo”. Ha inoltre ringraziato tutti coloro che si sono interessati a lui. Adesso dovrà stare a riposo e stare attento a non fare peso sulla gamba interessata.

Per quanto riguarda la sua fidanzata Giulia Salemi, ha annunciato che presto andrà in onda il suo format Salotto Salemi. Disponibile in streaming su Mediaset Play a partire dal 16 aprile. Al momento i due non possono vedersi ma si tengono compagnia attraverso le videochiamate. Intanto per vedere la foto clicca di Pierpaolo clicca qui.