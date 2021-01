Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli pensa ancora a Elisabetta Gregoraci? Lo sfogo con Andrea Zelletta

Elisabetta Gregoraci non è più una concorrente del Grande Fratello Vip da un paio di settimane. La donna ha deciso di lasciare la casa per poter riabbracciare presto suo figlio Nathan. Nelle ultime, però, Pierpaolo ha ripensato a lei. E’ risaputo che i due hanno instaurato un’amicizia speciale e per questo Venerdì il ragazzo si è sfogato con Andrea Zelletta.

PIERPAOLO SI SFOGA CON ANDREA ZELLETTA – Parlando con Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato che quando Elisabetta Gregoraci ha deciso di andare via dalla casa avrebbe dovuto essere più cinico, razionale e realista. Andrea ha infatti così risposto:“Era già un mese e mezzo, Pierpaolo, che tu ti eri raffreddato perché vedevi che dall’altra parte non c’era possibilità e quindi hai switchato ed hai modificato il rapporto in un’altra direzione”.

Pierpaolo Pretelli ha poi confermato e ha dichiarato di credere molto nel destino e che per lui nulla accade per caso. Proprio per questo motivo vuole dare importanza al rapporto costruito con Giulia Salemi.“Io credo che nulla accade per caso, se il GF fosse finito il 7 dicembre non avrei mai conosciuto Giulia o comunque, l’avrei conosciuta, ma sarebbe finita qua”, ha dichiarato l’ex velino.

PIERPAROLO PRETELLI FRENA L’ENTUSIASMO DI GIULIA SALEMI – Il 30enne avrebbe detto a Giulia che secondo lui il loro rapporto starebbe andando troppo veloce. Lui ha infatti dichiarato: “Quindi secondo te il mio agire è stato troppo veloce? Anche il parere di oggi, di qualcuno di oggi che ha detto che è stato un istinto da uomo, capisci a me? Forse non ho avuto il tempo di capire. Quindi forse con più tempo sarebbe cambiato qualcosa?”

Ha poi aggiunto: “Perché gli altri dicono che siamo stati affrettati? Dentro dove sai tu ho preso ceffoni in senso metaforico e sono uscito frastornato. Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta“.