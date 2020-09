Grande Fratello Vip, prima eliminazione: l’inaspettata svolta

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 25 settembre in prima serata, è stata piena di toccanti e inaspettati colpi di scena. Anche durante il momento della prima eliminazione di questa quinta edizione, è accaduto un colpo di scena che ha lasciato senza parole.

L’ANNUNCIO DEL PRIMO ELIMINATO – Fin dai primi minuti, la puntata ha preso una svolta inaspettata. Dopo il toccante incontro tra Adua Del Vesco e il fidanzato Giuliano, è avvenuto un altro emozionante faccia a faccia. Le sorprese per la gieffina, infatti, non erano finite lì. L’attrice ha avuto la possibilità di incontrare Gabriel Garko, suo ex fidanzato. Ed è proprio durante questo incontro, che l’attore ha sorpreso ed emozionato con il coming out.

Come si è visto nel corso dell’ultima puntata, non era ancora avvenuta alcuna eliminazione. Con la squalifica di Fausto Leali, il televoto era stata giustamente sospeso. Durante la puntata di ieri, quindi, doveva avvenire la prima eliminazione di questa edizione, ma è stata presa una decisione impensabile.

L’INASPETTATA SVOLTA – Ad essere finiti al televoto venerdì sera erano Matilde Brandi, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massiliano Morra. Quella di ieri sera è stata la prima eliminazione che, però, ha preso un’impensabile svolta.Durante il momento di annunciare il risultato del televoto, i primi a poter tirare un sospiro di sollievo sono stati Massimiliano e Franceska. Erano quindi rimasti Matilde e Fulvio, fino a quando Alfonso Signorini non ha comunicato il primo eliminato: Fulvio Abbate.

Sembrava quindi che il gieffino avrebbe lasciato per sempre la casa più spiata d’Italia, la il Grande Fratello ha voluto sorprendere ancora una volta i telespettatori. Fulvio, infatti, è rimasto in gioco. Ieri sera è finito in nomination con i concorrenti votati durante la serata di ieri. Non resta altro che attendere lunedì sera per sapere il verdetto del televoto.