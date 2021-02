Grande Fratello Vip: quanto vengono pagati i concorrenti?

Il Grande Fratello Vip sta quasi per giungere al termine. Da molto tempo però ormai ci si chiede quanto effettivamente guadagnino i concorrenti chiusi nella casa. Stando ad alcune indiscrezioni, il cachet di quest’anno sarebbe più basso degli altri anni per via del Coronavirus. Alcuni avrebbero però comunque percepito un’ingente somma, scopriamo quale.

GRANDE FRATELLO VIP: QUANTO GUADAGNANO I CONCORRENTI? – Come ogni anno, sono proprio i telespettatori a chiedersi quanto guadagnino i concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella stagione precedente gli ingaggi era stati davvero molto alti proprio a causa del Coronavirus.

Stando a quanto riporta il web alcuni concorrenti, i cui nomi sono Francesca Pepe, Guenda Goria, Miriam Catania, Fulvio Abate, Tommaso Zorzi, Enock Balotelli, Francesco Oppini e Denis Dosio, hanno guadagnato circa 3mila euro per ogni settimana all’interno dello show.

GRANDE FRATELLO VIP: ELISABETTA GREGORACI HA GUADAGNATO DI PIù? – Altri concorrenti avrebbero invece guadagnato di più, come Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco, Stefania Orlando, Dayane Mello e Massimiliano Morra. Tutti questi nomi hanno ottenuto 5mila euro. Altri ancora più noti avrebbero ricevuto ancora più soldi, ossia 8mila euro. Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta, Paolo Brosio, Patrizia De Blanck, Fausto Leali e Flavia Vento.

Matilde Brandi e Elisabette Gregoraci sarebbero state invece le più pagate. La prima ha ottenuto un compenso di 10mila euro, mentre la seconda 15mila euro per ogni settimana trascorsa all’interno del reality, oltre ad eventuali bonus. Proprio per questo motivo la Gregoraci sarebbe la concorrente più pagata del Gf, tenendo in considerazione che il cachet massimo di quest’anno è inferiore rispetto a quello degli anni precedenti.