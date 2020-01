Grande Fratello Vip, reunion tra Andrea Damante e Asia Nuccetelli: Giulia De Lellis non era presente

I concorrenti delle edizioni passate del Grande Fratello Vip si sono riuniti in attesa della prima puntata della quarta edizione, condotta da Alfonso Signorini. Pamela Prati ha condiviso uno scatto su Instagram che ha suscitato molto scalpore tra gli utenti.

ANDREA DAMANTE E ASIA NUCCETELLI DI NUOVO INSIEME – La foto pubblicata da Pamela Prati ritrae alcuni concorrenti delle edizioni passate, tra cui Andrea Damante e Asia Nuccetelli che al tempo fecero infuriare una gelosissima Giulia De Lellis. A tal proposito, l’influencer entrò nella casa un anno dopo ma stranamente al party non si è presentata.

GIULIA DE LELLIS OPINIONISTA DEL GF – Alfonso Signorini voleva Giulia De Lellis come opinionista e ha dichiarato al settimanale Chi: “Volevo facce nuove, allora ho pensato a Giulia De Lellis. Con lei mi ero ‘appiccicato’ l’anno scorso. Poi a novembre (inizialmente dovevamo andare in onda a novembre) sarebbe uscito il suo libro per Mondadori e sapevo che sarebbe stato un successo, averla lì mi consentiva ‘il dove eravamo rimasti'”. Giulia, però, alla fine non ha preso il posto della moglie di Icardi, Wanda Nara, ma comunque non si è presentata alla reunion dei vecchi concorrenti. Per quale motivo? Forse non voleva incontrare il suo ex ragazzo? Giulia ci aveva visto lungo già nel 2016?