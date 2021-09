Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò ha un nuovo impegno lavorativo in tv

Un nuovo impegno lavorativo attende Rosalinda Cannavò, che di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. La ragazza condurrà ”Casa Chi”, un programma in onda sul profilo Instagram del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

ROSALINDA CANNAVò ANNUNCIA IL SUO NUOVO IMPEGNO – L’annuncio è arrivato direttamente dalla ragazza. Ha infatti dichiarato che insieme a lei ci saranno i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia. Parleranno del nuovo Grande Fratello e ci saranno anche diversi ospiti.

Rosalinda infatti, è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello. L’attrice aveva fatto molto discutere a causa della sua amicizia con Dayane Mello. Le due adesso sembravano aver mantenuto un buon rapporto.

All’interno della casa la ragazza si è anche innamorata. Ricordiamo infatti che sta ancora con Andrea Zenga, ex partecipante di Temptation Island. I due sono molto affiatati e convivono anche insieme.

Staremo a vedere come sarà Rosalinda Cannavò alla conduzione di questo programma via social. Voi siete curiosi di vederla in altre vesti? La ragazza, che adesso fa la web influencer sembra essere molto felice del suo nuovo impegno lavorativo. Intanto per vedere il video del suo annuncio clicca qui.