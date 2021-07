Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò torna a parlare di Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha parlato ancora una volta di Dayane Mello. L’attrice ha avuto modo di conoscere la modella brasiliana proprio nella casa del Gf Vip e sono diventate molto amiche.

La Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata intervistata dal settimanale ”Chi” e ha parlato di un tentativo di approccio fisico di Dayane Mello nei suoi confronti. Il gesto però non è stato particolarmente gradito dalla ragazza.

IL TENTATIVO DI APPROCCIO FISICO DI DAYANE MELLO NEI CONFRONTI DI ADUA DEL VESCO – Durante l’intervista, la Cannavò ha dichiarato: “Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro…almeno da parte mia è così” .

Il bacio di Dayane Mello non è piaciuto neanche ad Andrea Zenga, altro concorrente del Grande Fratello Vip, che ha conosciuto Rosalinda Cannavò proprio attraverso il reality, nella casa più spiata d’Italia. Inoltre ci ha tenuto a ribadire la sua, contro chi dichiara continuamente che l’orientamento sessuale della sua donna non vedrebbe lui coinvolto.

LE PAROLE DI ANDREA ZENGA IN MERITO AL BACIO DI DAYANE MELLO ALLA SUA FIDANZATA ROSALINDA CANNAVò – Il figlio di Walter Zenga ha così commentato l’accaduto: “Sono stanco di ricevere messaggi con tono sempre negativo sulla mia fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello che prova per me. Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Ma sono stupidate” . Dunque, al contrario di quanto dichiarano continuamente gli haters, la relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua alla grande.