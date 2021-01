Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano rilascia della dichiarazioni su Pierpaolo Pretelli

Salvo Veneziano è un ex concorrente del Grande Fratello Vip. E’ stato squalificato in quanto è stato accusato di aver detto alcune frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis. Ha deciso di fare, in questi ultimi giorni, delle dichiarazioni su Pierpaolo Pretelli durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv.

IL POST PUBBLICATO DA SALVO SUI SOCIAL – Qualche giorno fa Salvo ha pubblicato un video nel quale mostrava Giulia Salemi che aveva già partecipato ad un reality spagnolo nel quale aveva avuto un flirt con un concorrente. Ovviamente i legali di Giulia lo hanno diffidato.

Come saprete, Giulia nel reality show, ha intrapreso un flirt con Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo ha avuto da parte di Salvo Veneziano delle altre critiche.

”Sta facendo un copia e incolla. In alcuni casi, il flirt nasce come un gioco per poi trasformarsi in qualcosa di più serio. Quando si è lasciata con Monte ha sofferto molto e ora fortunatamente si è ripresa”, ha dichiarato su Giulia.

Per quanto riguarda Pierpaolo ha poi detto: ”Pierpaolo sta giocando in una maniera incredibile. Sicuramente starà pensando al grande Taricone quando ha avuto successo nella prima edizione. Vuole fare il Taricone della situazione ma di Pietro ce ne è uno solo”.

Ha poi continuato dicendo: ”Non è più credibile. Dopo i pianti, in meno di 23 ore ha dimenticato la Gregoraci […] Ha recitato e di lei non gliene fregava proprio niente. Elisabetta, da mamma e con grande pudore, ha sempre mantenuto il controllo. Quando si hanno figli in casa ci si pensa due volte. Lui ha finto con lei”.