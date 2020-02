Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Antonella Elia vittime di uno scherzo

Continua senza battute d’arresto il “Grande Fratello Vip” che, con un doppio appuntamento settimanale, tiene incollati milioni e milioni di telespettatori.

Ieri sera il conduttore, Alfonso Signorini, ha voluto fare uno scherzo ad Adriana Volpe e ad Antonella Elia.

ADRIANA VOLPE E IL FINTO TRADIMENTO – Il piano escogitato dal crudele “Grande Fratello Vip” è stato quello di far credere alla conduttrice di essere stata tradita, sulla falsa riga dello scherzo fatto alla Elia qualche settimana fa.

E’ proprio quest’ultima a dover comunicare all’amica il presunto tradimento del marito.

Una situazione particolare che ha messo a dura prova la showgirl e la conduttrice.

ADRIANA VOLPE SCOPPIA IN LACRIME – La conduttrice viene messa davanti al fatto compiuto, ovvero una serie di copertine su un noto giornale, che ritraggono il marito in atteggiamenti piuttosto intimi con una donna, che ovviamente non è lei.

Una presa visione della realtà che ha sconvolto la showgirl, che faticava a trattenere le lacrima ma soprattutto faticava a credere a quello che vedeva.

Successivamente il marito è entrato nella casa e non ha retto più al gioco del GF Vip ed ha svelato che era tutto uno scherzo.

Successivamente anche la Elia subisce lo scherzo ardito dal Grande Fratello Vip, che le fa credere che la coppia stia litigando pesantemente e a lei spetterebbe il compito di cacciare di casa il marito di Adriana Volpe.

Alla fine Signorini svela lo scherzo e il programma torna su toni più leggeri e sereni.

Per vedere il video completo, clicca qui.