Grande Fratello Vip, Serena e Pago mettono in atto delle strategie

La coppia inizia a giocare sul serio per non essere eliminata.

Dopo essersi riabbracciati all’interno della casa, Pago e Serena hanno iniziato a fare le prime strategie per non essere eliminati.

SERENA DIVENTA UNA NUOVA CONCORRENTE – Grazie alla produzione del Grande Fratello Vip, tra polemiche e sorrisi, Serena Enardu è diventata una nuova concorrente. La donna ha fatto una grande sorpresa a Pago, entrato nella casa proprio per dimenticarla e andare avanti. Tuttavia, il sentimento tra loro è talmente forte da spazzare via qualsiasi problema e ora sono pronti per continuare a vivere la loro lunga storia d’amore. Vi ricordiamo che la coppia ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip uscendo separati a causa del comportamento di Serena e del tentatore Alessandro Graziani.

TEMPO DI STRATEGIE – I due sono stati beccati dalle telecamere in atteggiamenti molto intimi ma non c’è da meravigliarsi della cosa. Quello che sta sconvolgendo i fan del programma è un video, ripreso sempre dalle telecamere della casa, in cui si vedono Serena e Pago parlare di strategie per rimanere nella casa il più possibile. I due hanno riconosciuto in Patrick un personaggio molto forte, forse un probabile vincitore ed è per questo che Pago ha svelato a Serena di “tenerselo vicino”. Cosa ne penserà il diretto interessato? Per il video cliccate qui.