Grande Fratello Vip: Serena e Pago torneranno insieme?

Ieri il cantante Pago, durante il day-time del Grande Fratello Vip, ha fatto delle dichiarazioni importanti sulla sua ex, Serena Enardu. I due torneranno insieme? Vediamo cos’ha dichiarato lui.

GRANDE FRATELLO VIP: PAGO SI SFOGA IN CASA – Ieri Pago ha chiesto pareri e consigli ai suoi compagni nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia ha ammesso che lei, dopo aver visto quanto successo, non riuscirebbe a fidarsi nuovamente di lei. Pago si è poi rivolto ad Antonio Zequila e Clizia Incorvaia. Pare proprio che Pago non riesca a dimenticare quanto successo durante il programma Temptation Island Vip e che effettivamente non sa se fidarsi ancora di lei.

I DUBBI DI PAGO SU SERENA – Nonostante i dubbi al tempo stesso ha peró dichiarato: “Cinque mesi fa non mi amava più ora torna che mi ama alla follia, non è facile per me fidarmi”.” Io ci ho pensato molto che il destino abbia voluto questa cosa qua”. Così innamorata di me, così che non ce la fa, così bisognosa di me non l’ho mai vista”.