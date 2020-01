Grande Fratello Vip: Serena Enardu è ancora innamorata di Pago?

Continua il dibattito sulla storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. I due, infatti si erano lasciati durante il programma tv ‘Temptation Insland Vip’ a causa di alcuni comportamenti di lei che a lui non sono per niente piaciuti.

SERENA ENARDU E PAGO TORNERANNO INSIEME? – Serena stava per entrare nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Pago ma poi ha preferito inizialmente evitare. Adesso invece ha dichiarato di essere pronta a ricominciare. Pago dal suo conto invece sembra essere ancora innamorato anche se poco fiducioso.

LE PAROLE DI SERENA ENARDU – Il suo cuore? Penso gli suggerisca ancora il mio nome, ma deve allinearsi con la testa e per uno come Pago, che la mente la fa lavorare tanto, c’è il rischio che possano bastare. Nei rapporti ognuno utilizza questi due strumenti per stare bene, se lui dovesse capire di non riuscire più a fidarsi di me, nonostante non ci sia stato nessun tradimento, e questo pensiero logori la tal punto da allontanarsi, è giusto che segue la strada che lo rende più felice. Ma questa è la mia più grande paura. I due torneranno insieme? Vi piacerebbe?