Grande Fratello Vip: Sonia Lorenzini parla di alcuni concorrenti del Gf tra cui Maria Teresa Ruta

E’ sempre più difficile mantenere un buon rapporto con tutti nella casa del Grande Fratello Vip. La convivenza, infatti, qualora si rimanesse molto nella casa, è lunga ed è inevitabile che ci sia qualche contrasto. Questo è quanto successo a Sonia Lorenzini, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne e ormai anche ex gieffina.

In un’intervista per il periodico ”Mio” ha parlato di alcuni concorrenti della casa del Gf con i quali ha avuto qualche problema durante la convivenza. Tra questi la prima è stata sicuramente Maria Teresa Ruta.

LE PAROLE DI SONIA LORENZINI SU MARIA TERESA RUTA – ”Maria Teresa Ruta è molto esasperata negli atteggiamenti e, o è una bravissima attrice, o se è davvero così, allora non l’ho capita”. Sonia Lorenzini ha inoltre ammesso che il suo non è per niente un carattere facile e quindi non ha usato strategie all’interno della casa.

LE PAROLE DI SONIA SU GIULIA SALEMI – Ha inoltre parlato anche di Giulia Salemi con la quale c’erano stati degli screzi iniziali, ma poi alla quale si stava avvicinando: ”Con Giulia ci sono stati piccoli scontri perché ho messo in discussione il rapporto che lei aveva con Tommaso. Ma prima di uscire ci stavamo avvicinando e trovo che sia una ragazza carina”.

SONIA LORENZINI PARLA DI MASSIMILIANO MORRA AL GRANDE FRATELLO VIP – Di recente, Sonia Lorenzini aveva anche parlato di Pierpaolo Pretelli. Adesso ha scelto di nominare anche Massimiliano Morra: ”E’ introverso, sta per i fatti suoi e al di là del “ciao” non c’è dialogo”.