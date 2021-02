Grande Fratello Vip: Sonia Lorenzini sta con Ludwig?

Sonia Lorenzini, molto probabilmente ha mostrato il nome della sua nuova fiamma. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne si è mostrata intenta ad abbracciare un ragazzo del quale si scorgono solo dei tatuaggi. Di chi si tratterà?

SONIA LORENZINI E LUDWIG STANNO INSIEME? – Sonia Lorenzini è molto seguita sui social, vanta infatti 1 milione di follower. Per questo, infatti, ha scelto di postare una foto che ha fatto molto scalpore. Il brano scelto per accompagnare lo scatto è ”Adesso mi diverto” di Ludwig e Cecilia Cantarano. Il ragazzo affianco alla web influencer ed ex gieffina sembra essere proprio Ludwig.

A confermare questa ipotesi dei fan sono delle storie del cantante romano trentenne nelle quali appaiono insieme. Stando alle indiscrezioni di molti tra i due ci sarebbe del tenero, mentre per altri i due sarebbero coinvolti solo da un’amicizia. Tra le altre cose Sonia Lorenzini e Ludwig hanno trascorso un weekend insieme in compagnia di alcuni amici, tra cui Giacomo Urtis.

Secondo voi tra i due ci sarà del tenero? Staremo a vedere come si metteranno le cose. Intanto Sonia non ha annunciato ancora nulla di ufficiale, così come il cantante romano. Magari nelle prossime ore data l’indiscrezione decideranno di ufficializzare la cosa, o forse preferiranno aspettare che nasca davvero qualcosa. Intanto per vedere la storia di Sonia clicca qui.