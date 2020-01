Grande Fratello Vip, Sonia Pattarino attacca Ivan Gonzalez su Instagram

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, è entrato nella casa Ivan Gonzalez, conosciuto prima come tentatore di Valeria Marini in Temptation Island Vip e successivamente come tronista a Uomini e Donne. Il ragazzo ha iniziato già con il piede sbagliato a causa di una (non) dichiarazione su Sonia Pattarino, sua ex ragazza.

IL RAPPORTO CON SONIA PATTARINO – Il loro percorso all’interno di Uomini e Donne è stato molto complesso, come la scelta fatta da Ivan d’altronde. Il ragazzo, infatti, è stato quasi costretto a scegliere la corteggiatrice sarda, dopo che Natalia ha abbandonato la villa per corteggiare Andrea Zelletta. I due, successivamente, sono stati insieme per pochi mesi e la relazione alla fine è naufragata.

SONIA ATTACCA IVAN SU INSTAGRAM – Entrato nella casa del GFVip, Ivan ha menzionato la sua “carriera” in tv: da Uomini e Donne spagnolo a Temptation Island. Il ragazzo non ha menzionato minimamente il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, anzi, ha dichiarato di non aver mai scelto nessuna bensì di essere sempre stato scelto! Una semplice svista o una bugia bella e buona? Intanto Sonia ha raccontato su Instagram la verità pubblicando delle storie inerenti alla scelta in villa.

Le stories potete trovarle qui.