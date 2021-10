Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni svela come è stata lasciata da Matteo

Come ben saprete, Sophie Codegoni è stata una delle troniste più discusse della scorsa edizione di Uomini e Donne. A fine del suo travagliato percorso ha scelto Matteo, con il quale però la storia non è durata tantissimo.

I due infatti, si sono lasciati dopo pochissimo e hanno cominciato a mandarsi frecciatine l’uno con l’altro senza arrivare mai ad una conclusione. Ancora, fino ad oggi, non sapevamo come mai i due avessero preso questa drastica decisione di lasciarsi.

SOPHIE E MATTEO SI SONO LASCIATI, LEI SVELA IL MOTIVO AL GF VIP – Proprio durante una puntata quotidiana del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha svelato come mai i due si sono lasciati così presto. Queste sono state infatti le sue parole al riguardo:

“La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. […] Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore e voleva fare soltanto la fashion blogger. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Anche perché conta che quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”.

Poi ha continuato dicendo: ”Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”. Inoltre ha aggiunto: ”Non credo che verrà qui”.