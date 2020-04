Grande Fratello Vip: Sossio Aruta e la dedica alla compagna Ursula Bennardo

Sono una coppia solida da un bel po’ di tempo, Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, come ricorderete, si sono conosciuti proprio nel programma tv di canale 5 Uomini e Donne. Dopo vari alti e bassi la coppia è riuscita a trovare un equilibrio ed hanno anche avuto una bambina, Bianca. Prossimamente, appena sarà possibile, i due hanno anche intenzione di sposarsi.

URSULA BENNARDO: IL VIDEO DI SOSSIO SU INSTAGRAM CON UNA DOLCE DEDICA – Ursula Bennardo ha pubblicato, proprio poche ore fa, un video, nel quale viene mostrato un Sossio del tutto inedito. La donna, tra l’altro, ha dichiarato di essere rimasta molto contenta del comportamento del compagno all’interno della casa e che non vede l’ora di riabbracciarlo.

LA DEDICA DI SOSSIO ARUTA – Nel video pubblicata da Ursula, viene mostrato Sossio che appare vicino ad un palloncino a forma di cuore con su scritto: “Ci mancherai, ti amiamo. Pensaci ogni istante. Ursula e Bianca”. Poi sulle note di ‘All of Me’ si mostra sempre più commosso e dichiara: “A volte la vita è proprio imprevedibile… Inaspettatamente dalla nascita di Bianca per la prima volta ci separiamo… Ma so benissimo che sarai la mia prima tifosa, amore mio, che mi seguirai tutti i giorni insieme alla nostra principessa Bianca, so che farai un grandissimo tifo per me. E io ti penserò ogni singolo giorno”.

SOSSIO E LA SUA PROMESSA A URSULA – “Ti farò essere orgogliosa di me e vedrai un Sossio che non hai mai visto. Un bacio, ti amo”. Ha dichiarato Sossio Aruta alla fine del video. Una promessa dunque d’amore e di fedeltà. Infatti, come vi abbiamo precedentemente accennato Ursula Bennardo ha dichiarato di essere molto orgogliosa del modo in cui il suo compagno sta agendo.

URSULA CONTINUA A SOSTENERE SOSSIO – Essendo fiera di ciò che Sossio sta facendo nella casa, Ursula continua a sostenerlo al di fuori della trasmissione. Non sono manche, infatti, le occasioni nelle quali, sempre tramite social o Instagram story, ha difeso il compagno. E quando non l’ha fatto, per esempio nel caso della discussione con Valeria Marini, è stato per una giusta causa.

SOSSIO E URSULA: PROSSIMI ALLE NOZZE – La coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo convolerà presto a nozze. L’annuncio era stato fatto un po’ di tempo fa e come anno era stato posto un limite al 2020. La data precisa ancora non è stata confermata. Ora vista la situazione che sta affrontando l’Italia è difficile dire se anche l’anno verrà rispettato. Fatto sta che i due continuano ad essere felici insieme con la loro bambina Bianca e non vedono l’ora di rivedersi dopo quest’esperienza di lui al Gf Vip.