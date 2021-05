Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò faranno un programma in Rai?

Ci sono buone notizie per due ex gieffine del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Entrambe forse parteciperanno ad un programma insieme. Il reality di canale 5 al quale hanno partecipato è stato molto utile per dare loro la giusta visibilità e permetterle dunque nuovi sbocchi nel mondo della televisione.

Dopo il programma condotto da Alfonso Signorini, dunque, pare che ci siano delle importanti novità per Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Stanno circolando infatti delle voci ultimamente circa una presunta trasmissione di cui potrebbero far parte le due donne, su Rai 1.

GRANDE FRATELLO VIP: IL PROGRAMMA A CUI POTREBBERO PARTECIPARE STEFANIA ORLANDO E ROSALINDA CANNAVò – Entrambe le donne sono molto avvezze al mondo del canto. Stefania Orlano ha fatto anche uscire una canzone, Babilonia, mentre per Rosalinda Cannavò si tratta esclusivamente di una passione. Il programma che va in onda su Rai 1, condotto da Carlo Conti, ”Tale e Quale Show”, avrebbe potuto dunque, richiedere la loro presenza per la prossima edizione.

Naturalmente nessuna delle due ha parlato della notizia che sta circolando e dunque non è stata né smentita, né affermata. Anche i vertici Rai al momento tacciono sull’argomento, dunque non possiamo sapere se effettivamente ci saranno. Potrebbero però cavarsela davvero bene nel canto.

PIERPAROLO PRETELLI A ‘TALE E QUALE SHOW’? – Anche Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe essere un buon concorrente di ”Tale e Quale Show”, in quanto nel programma si richiedono non solo ottime doti canore, ma anche imitative. E se Pierpaolo non è bravissimo a cantare, non si può dire di certo lo stesso per l’imitazione, campo nel quale ha decisamente delle doti. Insomma staremo a vedere.