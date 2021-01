Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi non lasceranno il programma

E’ ormai ufficiale: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non lasceranno il programma. Ad annunciarlo sono stati proprio i due durante la puntata andata in onda ieri sera. Sia Stefania che Tommaso avevano avuto un crollo emotivo quando Alfonso Signorini aveva annunciato loro di prolungare il reality oltre l’8 Febbraio.

A quanto pare Tommaso e Stefania non decideranno di lasciare il programma. Ad annunciarlo, come accennato precedentemente, sono stati proprio loro in diretta su canale 5: “Ci siamo promessi di stare bene qua d’ora in poi…”. Ovviamente i fan non possono non essere felici per questa bella notizia.

LA CONFESSIONE DI STEFANIA ORLANDO: ”MI VERGOGNO” – In questa puntata è stato mostrato a Stefania Orlando il video in cui lei si è mostrata molto nervosa e provata dopo aver ascoltato le parole del suo ex marito Andrea Roncato. Si tratta sicuramente di immagini molto forti che hanno colpito la Orlando, una volta rivistasi.

La donna, in seguito alle immagini che l’hanno vista protagonista ha dichiarato: “Mi vergogno…Chiedo scusa a tutti…Sono stati tutti comprensivi con me…Grazie…”. A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha assicurato la Orlando. E’ intervenuto anche Oppini dichiarando: “Tu e Tommaso siete stati dei grandi…E’ stato un momento difficile, ma è sembrato essere quasi un film…”.

STEFANIA ORLANDO PARLA DI SUO MARITO ANDREA RONCATO: ”GLI VOGLIO ANCORA MOLTO BENE” – Stefania Orlando ha scelto di parlare nuovamente di suo marito Andrea Roncato. Ha dichiarato di non avere nulla contro di lui e ha svelato di volergli ancora molto bene. Queste sono state infatti le sue parole: “Andrea è una persona bella e altruista…Gli voglio ancora molto bene…”