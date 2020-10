Grande Fratello Vip: Stefano Sala accusa Dayane Mello di aver mentito e ammette che tra di loro non è mai stato amore

Dayane Mello, diverse volte all’interno della casa del Gf Vip 5, ha fatto delle confessioni circa la sua precedente storia d’amore con Stefano Sala. Le sue dichiarazioni, però, avevano fatto infuriare Dasha Dereviankina e sua moglie.

I due, infatti, si erano lasciati andare ad un duro sfogo sui social, replicando alcune affermazioni fatte da Dayane circa alcuni aspetti della loro vita. Stefano Sala è stato poi intervistato dal settimanale ‘Chi’ e ha raccontato come è nata la relazione con la bella modella brasiliana.

LA NASCITA DELLA STORIA D’AMORE TRA DAYANE MELLO E STEFANO SALA – Stefano ha ammesso di aver conosciuto Dayane 7 anni. Dopo sole due settimane lei è rimasta incinta. Inizialmente erano giovani e innamorati, ma poi dopo un anno insieme è iniziata una crisi pesante. ‘L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato’, ha dichiarato infine.

STEFANO ACCUSA DAYANE DI MENTIRE – Stefano Sala, durante l’intervista, ha poi dichiarato che Dayane avrebbe raccontato molte bugie sul suo conto. Ha poi spiegato che al momento non ha intenzione di intervenire pubblicamente, ma ha anticipato che se la situazione dovesse continuare saprà come comportarsi. Ha inoltre dichiarato di non aver creduto alle lacrime destinate alla loro bambina, ‘Secondo me piangeva per le accuse di Franceska Pepe’, ha infine accusato Stefano.

STEFANO SALA AMMETTE CHE NON PARTECIPEREBBE PIù AL GRANDE FRATELLO VIP – Il ragazzo ha poi dichiarato che non parteciperebbe più al Gf Vip se non con Tommaso Zorzi che è un suo carissimo amico. Attualmente continua a lavorare come modello e coltiva, nel frattempo, la sua passione per la musica.