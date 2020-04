Grande Fratello Vip, storia finita tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo?

Secondo alcuni indizi molto chiari, pare che la storia d’amore tra i due ex gieffini, Kikò Nalli e Ambra Lombardo, sia definitivamente terminata. La coppia, conosciutasi all’interno del Grande Fratello Vip, ha vissuto un’intensa relazione tra Roma e Milano.

ECCO GLI INDIZI SULLA FINE DELLA STORIA – Nessuno dei due ha confermato la rottura ma alcuni indizi eclatanti lascerebbero intendere il contrario. La coppia non è mai stata troppo social, tuttavia, spesso condividevano momenti insieme; a quanto pare, ormai è da tempo che non condividono scatti di vita quotidiana e questo non è un buon segno.

Come se non bastasse, la professoressa Lombardo ha smesso di seguire Kikò su Instagram; questo può significare solo due cose: rottura o dura crisi! Tuttavia, la coppia è stata sempre molto schiva, soprattutto dopo la finta paparazzata di lei con un altro ex gieffino, pertanto hanno deciso di allontanarsi dai social.

LE DICHIARAZIONI DI NALLI – A lasciar intendere qualcosa sulla propria vita sentimentale è stato proprio l’hair stylist ex marito di Tina Cipollari. Kikò è stato intervistato per un noto giornale di gossip e ha replicato così alla domanda sul fantomatico “segui” della sua (ex?) fidanzata: “Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento”.

Nonostante i due non abbiano dichiarato nulla di concreto, il dubbio rimane e resta anche da capire come mai Kikò Nalli si sia espresso al plurale e non solo alla sua fidanzata. C’è un altro uomo di mezzo? Non ci resta che attendere altre dichiarazioni in merito.