Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi organizza un finto gossip? Il web lo accusa

Tommaso Zorzi è stato ultimamente attaccato da alcuni utenti del web, in quanto molti sospettano che organizzi dei finti scoop di gossip. Recentemente infatti, era stato avvistato con Tommaso Stanzani, ballerino uscito da Amici 20.

A scattare le immagini che li ritraevano vicini erano stati proprio i giornalisti del noto magazine di Alfonso Signorini. Naturalmente alcuni suoi seguaci vedendo questo, hanno avuto dei dubbi, e hanno cominciato a credere che fosse solo un modo per far parlare di sé.

I PRESUNTI FINTI GOSSIP DI TOMMASO ZORZI – Recentemente Tommaso Zorzi è stato avvistato con il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani. Le immagini sembrano scattate da lontano e quindi ”rubate”, ma non tutti credono a questo presunto gossip. Sono molti coloro che credono che sia stato fatto appositamente.

Il motivo principale per cui molti non credono a questa notizia è per il semplice fatto che gli artefici delle foto sono i collaboratori di Gabriele Parpiglia, che lavora proprio con Tommaso. Sono stati molti coloro i quali lo hanno accusato di prendere in giro il suo pubblico, che lo ha sempre sostenuto e apprezzato.

LE PAROLE DI TOMMASO ZORZI – Tommaso Zorzi ha risposto presto alle critiche che gli sono state mosse. Ha ribadito che la vita privata è la sua e che se qualche giornale decide di riprenderlo non è certo lui a volerlo. Ha inoltre affermato che non ha interesse a creare dei finti gossip. Ha anche sostenuto che attualmente non ha una persona fissa nella sua vita. Per vedere la risposta ad una sua storia clicca qui.