Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi risponde alle critiche sulla presunta relazione con Tommaso Stanzani

Sul web ormai si parla sempre più spesso della presunta relazione tra Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e Tommaso Stanzani, ballerino che ha partecipato quest’anno ad ”Amici”. I due infatti sono stati visti dal settimanale ”Chi” mentre erano vicini intenti a passeggiare complici per le strade di Milano.

Tommaso Zorzi ha voluto spiegare a coloro che lo seguono come stanno realmente le cose, mettendo in chiaro che non ha intenzione di parlare della sua vita privata e che quando ci sarà qualcosa da dire, lo dirà in futuro. Però a quanto pare i fan continuano a non credere a Zorzi e ieri ha deciso di intervenire nuovamente sulla vicenda.

Il tutto è iniziato quando Tommaso Stanzani ha pubblicato un video nel quale balla la canzone di Gaia Gozzi nuova, ”Boca”. Sotto ha scritto ”tagga un fan di Tommaso Stanzani, inizio io: Tommaso Zorzi”. Quest’ultimo ha risposto al commento, ma è stato ugualmente sommerso dalle critiche.

Molti infatti hanno soprattutto criticato la differenza d’età che c’è tra i due, infatti Tommaso Zorzi ha 26 anni, mentre Tommaso Stanzani ne ha 19. Le battute fatte da un utente su Twitter circa questa questione non hanno dato l’effetto sperato, infatti gli ha ricordato che fino a poco tempo fa era stato proprio lui ad ironizzare sulla differenza d’età.

Zorzi ha poi aggiunto che le frequentazioni non si possono programmare a tavolino. Ha poi ribadito questo pensiero anche sui social, in particolare su Instagram. Per vedere il post di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani clicca qui.