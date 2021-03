Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi scopre che Guenda Goria ha parlato male di lui

Tommaso Zorzi, vincitore del Gf Vip è tornato da poco a casa. Sua sorella Gaia gli ha preparato delle slide nelle quali gli fa sapere chi ha sparlato di lui durante le puntate del reality show. Tra i nomi spunta per primo quello di Guenda Goria.

Questo nome ha spiazzato senz’altro Tommaso Zorzi che riteneva la ragazza un’amica leale e valida. E’ stata dunque una vera e propria delusione per il vincitore del Gf Vip. Inoltre Zorzi aveva anche compiuto per lei dei bei gesti, che si aspettava venissero ricambiati. Zorzi è anche pentito di essersi aperto tanto con lei.

Nello specifico Guenda si sarebbe trovata d’accordo con tutti coloro che hanno accusato Tommaso e Stefania di essere falsi e di essersi comportati male e soprattutto ingiustamente con sua madre Maria Teresa.

ALTRI CONCORRENTI CHE HANNO PARLATO MALE – Il ragazzo però nonostante la notizia appurata, non ha rinunciato all’uso della sua classica ironia.

Ha infatti dichiarato che se lo avesse saputo non le avrebbe dato il passaggio in macchina per Milano. Tra le altre persone incriminate ci sono Dayane Mello, un amico di Giulia Salemi e altri. Per vedere le stories di Tommaso Zorzi clicca qui.