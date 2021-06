Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi smentisce il suo prossimo progetto in tv

Alcuni giorni fa sul web si è diffusa una notizia che ha visto protagonista Tommaso Zorzi. Pare che l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, avrebbe potuto partecipare come giudice nella prima edizione di Drag Race Italia.

Il suo nome però non è stato ancora confermato. La risposta del vincitore del reality show non è mancata e non si è fatta di certo attendere. Scopriamo nel dettaglio cos’ha rivelato.

LA RISPOSTA DEGLI EMITTENTI DEL PROGRAMMA – Una fan del programma ha contattato sui social il servizio clienti di Discovery +. La persona in questione ha fatto una domanda specifica a Tommaso Zorzi sulla petizione realizzata sul web per escluderlo dal reality show.

La risposta che le è stata date è la seguente: “Grazie per aver contattato il servizio clienti di Discovery+ Italia. Ti informiamo che c’è stata una fuga di notizie per il programma Drag Race e ad oggi ancora nulla è confermato: né data di uscita, né presentatori, né giudici di gara. Se ci saranno novità a riguardo saranno riportate sui nostri canali ufficiali e non da pagine web o social esterne a Discovery+“.

Insomma al momento pare che Tommaso Zorzi non sia nel cast dei tre possibili giudici. La notizia, allora, altro non è che un semplice rumors. Ad oggi non si sa che il ragazzo verrà chiamato o meno. Per vedere la foto clicca qui.