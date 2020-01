Grande Fratello Vip, tutto organizzato tra Pago e Serena Enardu?

La travagliata storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è approdata anche al Grande Fratello Vip. I due, dopo essersi lasciati a Temptation Island, si sono rivisti all’interno della casa, ma qualcuno non crede alla loro buona fede.

DA TEMPTATION ISLAND AL GFVIP – Pago e Serena Enardu hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip. I due sono stati insieme circa sei anni ma le cose non stavano andando più bene. Serena, all’interno del villaggio, ha avviato una conoscenza con il pallavolista Alessandro Graziani, suscitando una forte gelosia nel cantautore. Durante il falò di confronto, molto emozionante, i due si sono detti addio.

PAGO AL GFVIP INCONTRA SERENA – Pago, approdato al Grande Fratello Vip, ha dovuto fare i conti con il meschino regolamento della produzione. Serena si è presentata durante la prima diretta per poter parlare con lui e Alfonso Signorini ha avviato un televoto per farla rimanere in casa una settimana. Tuttavia, il pubblico ha premiato Pago e negato questa possibilità alla donna. Durante il confronto, però, i due sembravano ancora molto innamorati e il cantautore non ha negato i suoi sentimenti. Nonostante questi ultimi, però, ha deciso di voler ricominciare a vivere e pensare più a sé stesso.

UN CONCORRENTE ACCUSA PAGO DI AVER ARCHITETTATO TUTTO – Durante una festa organizzata dagli inquilini della casa, un concorrente ha accusato Pago di aver architettato tutta la questione per visibilità. Tutto è accaduto dopo un litigio tra Pago, Salvo e Pasquale. Questi ultimi hanno criticato l’atteggiamento di Pago e usato parole molto pesanti nei confronti di Serena che, inevitabilmente, hanno stizzito il cantautore. Dopo il litigio, Sergio ha confessato a Salvo che qualche tempo prima Pago gli aveva raccontato di aver incontrato una settimana prima dell’inizio del programma Serena per proporle di stare sette giorni in casa. È tutta una congettura quindi?