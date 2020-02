Grande Fratello Vip, un concorrente chiede di abbandonare il gioco

In questi giorno abbiamo assistito al rientro in gioco di Barbara Alberti e Serena Enardu, per la felicità del suo compagno Pago. Tuttavia, qualche concorrente ha espresso il proprio malumore.

CARLOTTA SI CONFIDA CON PATRICK – La miss Carlotta ha svelato il suo malessere a Patrick. La ragazza sente di non stare più bene all’interno della casa e preferirebbe uscire.

“Domani voglio tornare a casa. Spero che mi aiuteranno. Ho detto quello che sento, fatemi uscire. Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa,ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti perché voglio tornare a casa. Io qui non riesco più a starci per come sono messa. Purtroppo non mi passa, mi sono sfogata e ho detto quello che voglio” ha esordito Carlotta. “La cosa che mi farebbe più felice? Abbandonare adesso. Vediamo domani cosa succede. Io ringrazio il pubblico perché mi sostiene, mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, domani vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia, grazie”.

Un vero e proprio appello quello di Carlotta, desiderosa di tornare a casa dalla sua famiglia. Cosa farà il pubblico? Accoglierà la sua richiesta o la spingerà a pagare la penale per abbandonare il gioco?