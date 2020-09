Grande Fratello vip, un concorrente si racconta: ”sono stato vittima di bullismo”

Il Grande Fratello Vip è andato in onda da soli 7 giorni, ma già ci sono stati momenti indimenticabili che hanno visto protagonisti molti concorrenti del reality.

Nelle ultime ore un concorrente ha deciso di raccontarsi e di spiegare il ”dramma” che si porta dentro svelando che è stato per tanti anni vittima di bullismo. Non è il solo ad essersi sfogato con gli altri concorrenti, ma questo sembra essere un’abitudine per i partecipanti.

GRANDE FRATELLO VIP, UN CONCORRENTE SVELA:”ERO VITTIMA DI BULLISMO” – Stiamo parlando di Dayane Mello, oggi concorrente del Grande Fratello Vip e modella e personaggio della tv di origini brasiliane. Il concorrente Fulvio Abbate le ha chiesto di parlare di lei, e la modella ha confessato:

” Vivevo in una paesino di 6 mila abitanti, dove tutti si conoscevano, dove ero la ragazza più brutta. Io non ero bella, e i miei amici mi facevano bullismo perché nessuno voleva avvicinarsi perché ero brutta. Quando racconto la mia storia mi tocca il profondo e mi fa male”.

Questa sera andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip e non sappiamo minimamente cosa andrà in onda, forse qualche altra sopresa. Sicuramente possiamo dire che ci sarà una nuova entrata a sorpresa!