Grande Fratello Vip: un’ex concorrente del reality adesso fa l’escort

Sta per ricominciare una nuova edizione del ”Grande Fratello Vip”, che andrà in onda su Canale 5 a settembre. ”Dagospia” ha riportato però una notizia che ha lasciato tutti senza parole: un’ex concorrente del reality adesso farebbe l’escort in Turchia e guadagnerebbe cifre davvero esose. Il nome però non è stato fatto.

Le parole riportate da Candela per ”Dagospia” sono state infatti queste: “A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Non sappiamo dunque chi sia né a quale edizione ha partecipato perché a quanto pare non è stato fatto il nome.

DUE NOMI DI FUTURE CONCORRENTI DEL GF VIP – A parte questo nuovo scoop sono stati fatti i nomi di due nuove concorrenti del reality e la notizia sembra essere ufficiale. A riportare l’informazione è stato il settimanale ”Chi”, stiamo parlando di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.

Sul settimanale si riportano queste parole dette dalla stessa Katia Ricciarelli: “Vero che ci sarò, sarò una concorrente. Corro al GF Vip. Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Sarò onesta come mi conoscete. Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.

”Non le manderò a dire, mi piace essere limpida. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.