Grande Fratello Vip: Ursula Bennardo infastidita da alcuni atteggiamenti di Sossio?

Ormai è ufficiale: Sossio Aruta è il primo finalista di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo la sua compagna e futura moglie, al di fuori della casa, continua a sostenerlo tramite i social, in particolar modo il suo profilo Instagram. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembrerebbe averla turbata, scopriamo insieme di cosa si tratta.

URSULA BENNARDO INTERVIENE SUI SOCIAL – Avevamo visto già Ursula Bennardo intervenire in una discussione avvenuta nella casa tra Sossio e Valeria Marini. Pare che quest’ultima abbia scelto di salvare un’altra concorrente anziché lo stesso Sossio che si era detto molto dispiaciuto della vicenda. Ursula, però, in quell’occasione aveva preso le difese della Marini, sua amica, poichè aveva dichiarato di aver compreso la sua motivazione: salvare un’altra concorrente perchè Sossio si sarebbe salvato a prescindere.

URSULA BENNARDO: QUALCOSA L’HA INFASTIDITA? – Potrebbe essere stato proprio l’atteggiamento di Sossio contro Valeria Marini ad aver infastidito la donna, ma per ora non ne siamo sicuri. Fatto sta che ha dichiarato sul suo profilo social di Instagram che quando Sossio rientrerà a casa gli spetterà ‘un pugno in testa’.

COSA HA INFASTIDITO LA BENNARDO? – Alfonso Signorini avrebbe richiamato più volte Sossio per il suo abbigliamento in casa. Pare infatti che spesso giri senza maglia, a petto nudo. Forse potrebbe essere quest’ultimo atteggiamento ad aver infastidito la compagna e la futura moglie, per ora alle domande dei fan della coppia tutto tace.

LE RISPOSTE DELLA BENNARDO ALLE DOMANDE DEI FAN – Come vi abbiamo precedentemente accennato le risposte della Bennardo ai fan della coppia si fanno attendere, dunque non ci è dato sapere qual è la motivazione che ha infastidito la donna. Ad ogni domanda lei risponde con un emoticon sorridente e questo lascia ben sperare. Insomma molti hanno pensato che forse potrebbe non essere niente di grave.

LA COMUNICAZIONE DI URSULA A SOSSIO – Negli ultimi giorni Ursula ha dichiarato che sta vivendo un momento di difficoltà sola in casa con due figli, oltre alle problematiche che sta vivendo l’intera Italia. Ha sostenuto che quando può il figlio più grande la aiuterebbe, ma non sempre. Inoltre aveva comunicato a Sossio nella casa del GF che il loro bambino stava avendo qualche problema di salute, ma per ora nessuna risposta da parte di Sossio.