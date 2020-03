Grande Fratello Vip: Ursula e la non tanto velata minaccia a Teresanna dopo la lite con Sossio

In queste ultime settimane, gli animi dei concorrenti del Grande Fratello Vip si accendono sempre di più. L’ultima lite che si è consumata all’interno della casa è stata quella avvenuta tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Sono volate parole talmente pesanti da spingere Ursula Bennardo, compagna di Sossio, a intervenire sui social.

LITE AL GF VIP – Tra Teresanna e Sossio si è scatenato un acceso diverbio dove sono state usate parole dure. A dare il via alla lite sarebbe stata l’accusa dell’ex tronista al calciatore di essere un cafone da Lido Mappatella. Tra un “cafona” e un “tamarro”, la situazione è talmente degenerata da spingere gli altri concorrenti a intervenire per placare gli animi. Dopo questo animato, la casa si è ovviamente spaccata in due.

LA VELATA MINACCIA DI URSULA – All’ex Dama di Uomini e Donne non è affatto piaciuto l’atteggiamento di Teresanna verso Sossio. Proprio per questo, la donna ha voluto dire la sua nelle IG Stories. Dalle parole della Bennardo traspare l’orgoglio per il suo compagno che è riuscito a mantenere l’autocontrollo nonostante l’aggressività verbale della gieffina. Inoltre, ha dichiarato che, secondo lei, l’ex tronista sarebbe la classica donna che crede di poter dire e fare ciò che vuole con gli uomini, consapevole del fatto che loro siano limitati nel poter replicare. Ai follower non è sfuggita la non tanto velata minaccia di Ursula alla concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex Dama, infatti, si è detta capace di tutto in caso qualcuno le toccasse i figli o il compagno. Lo screen della story di Ursula è disponibile qui.