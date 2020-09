Grande Fratello Vip: Vittorio Sgarbi parla di Gabriel Garko

Lo scorso Venerdì Gabriel Garko ha fatto coming out all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Si è trattato di una confessione fatta solo in parte in quanto il resto avverrà durante una puntata di ”Verissimo” che andrà in onda il 3 Ottobre 2020. Barbara D’Urso, durante la puntata di ”Live Non è La D’Urso” ha lasciato intendere di conoscere bene l’attore torinese e di essere già a conoscenza del suo ”segreto”.

LE PAROLE DI GABRIEL GARKO A ”LIVE NON è LA D’URSO” – Proprio mentre la D’Urso stava parlando dell’attore è intervenuto Vittorio Sgarbi, il quale ha svelato che Eva Grimaldi, sua ex fidanzata lo avrebbe tradito con Garko.

“Una volta andammo da Costanzo, fece vedere un calendario fatto più per gli uomini, per gli omosessuali. Lui reagì irritato. Lui cercò di far capire che mi stavo sbagliando”.

LA COMMOZIONE DI GIOVANNI CIACCI – L’attuale opinionista di ”Ogni Mattina” ha ammesso di essersi commosso durante il racconto dell’attore, ha poi dichiarato: “Ha fatto una dichiarazione importante, soprattutto quando parlava di quel bambino che teneva per mano”.

Elenoire Casalegno, ex di Vittorio Sgarbi è poi intervenuta nel dibattito domenicale aggiungendo di essere contraria al coming out in generale. Ha poi dichiarato: “Non sono d’accordo con il coming out. Se uno lo vuole dire bene, altrimenti niente”.