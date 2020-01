Grande Fratello Vip, Wanda Nara criticata fortemente dopo le parole ad Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, sta ricevendo molte critiche sia per alcuni concorrenti sia per gli opinionisti. Questa settimana è stata molto emozionante per Antonella Elia, la quale ha parlato della sua esperienza con la maternità.

ANTONELLA ELIA RACCONTA AI SUOI COMPAGNI LE DIFFICOLTÀ DELLA SUA SCELTA DI NON ESSERE MADRE – Siamo abituati a vedere Antonella Elia sempre spumeggiante e pronta a far “risse” con chiunque. Tuttavia, questa settimana è stata molto dura per lei poiché ha raccontato ai suoi compagni la scelta di non essere madre. La donna ha svelato di non aver avuto in giovane età l’istinto materno e la difficoltà di trovare un uomo adeguato per lei ha solo peggiorato la situazione. Purtroppo non si nasce con l’istinto materno, delle volte può subentrare anche in tarda età, esattamente quello che è successo alla showgirl. “Sto pagando il prezzo delle mie scelte” ha dichiarato in confessionale Antonella Elia.

WANDA NARA COMMOSSA IN STUDIO INTERVIENE MA VIENE ACCUSATA DAL WEB – Durante la puntata serale del GF, Alfonso Signorini ha tirato fuori l’argomento parlandone con la diretta interessata e mandando in onda un video riassunto della settimana. L’opinionista Wanda Nara si è commossa poiché madre di 5 figli e ha commentato l’episodio. “Mi ha colpito la storia, per una donna non è facile voler essere mamma e non poterlo essere. Io sono stata mamma e poi ho anche divorziato e sono dovuta tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo” ha esordito la moglie del calciatore Mauro Icardi. “A volte li lascio con mia mamma e mia sorella, ma una tata costa di più. La responsabilità è sempre per la mamma. Oggi sono qui a lavorare perché ho 5 figli e non voglio che nessun uomo abbia il diritto di sentire di darmi una mano perché la responsabilità è mia. Ho scelto di esserlo giovanissima mamma, avevo vent’anni e mi tengo questa responsabilità” ha continuato Wanda. “E quando mi chiedono: “perché lavori?” È perché sono mamma e ho la responsabilità dei miei figli fino in fondo” ha concluso la donna con le lacrime agli occhi.

Tuttavia, queste parole non hanno impietosito il pubblico o il web, anzi, l’opinionista è stata fortemente criticata per queste parole. Apparentemente il discorso fatto dalla donna è giusto, se appunto fosse stata una donna normale a farlo e non una milionaria. Gli utenti su internet si sono indignati per questo: Wanda è sposata con un noto calciatore che ora gioca nel PSG ed è la ex moglie di Maxi Lopez, sempre noto calciatore. La donna, oltre ad apparire in tv come opinionista, è anche procuratrice di Mauro Icardi, pertanto percepisce la percentuale degli ingaggi del marito, oltre a dividere lo stipendio perché sposati. Siamo proprio sicuri di tutti i sacrifici di Wanda Nara per mantenere la famiglia?