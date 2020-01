Grande Fratello Vip, Wanda Nara scopre il flirt tra Maxi Lopez ed Elisa De Panicis

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La puntata, come tutte d’altronde, è stata un po’ pesante soprattutto per l’opinionista Wanda Nara.

WANDA NARA SCOPRE DI ESSERE STATA TRADITA – Durante la puntata, Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop abbastanza pesante su Elisa De Panicis. Il giornalista ha dichiarato: “Ho uno scoop per questa notte caliente. Dovete sapere che i miei uccellini mi hanno riferito che la nostra Elisa De Panicis, che è una che non si fa mancare mai niente, ha avuto una tresca con Maxi Lopez. Lo sapevi Wanda?”. L’opinionista incredula ha risposto: “Non sapevo nulla!”. Alfonso ha chiesto conferme direttamente ad Elisa in studio ma la ragazza non è riuscita a confermare o smentire la notizia per il forte imbarazzo. Allora Wanda Nara ha tuonato: “Ma allora sono cornuta!” mimando il gesto delle corna.

ELISA DE PANICIS SI GIUSTIFICA SUI SOCIAL – L’ex gieffina si è giustificata dopo la puntata spiegando che lei e il calciatore sono molto amici, nulla più. “Ciao ragazzi comunque ci tengo a precisare che tra me e Maxi Lopez non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Siamo amicissimi, punto” ha dichiarato su Instagram. Tuttavia, prima della puntata Elisa e Ivan avevano già lanciato la notizia, senza però rivelare nulla in particolare: “Ivan, vogliamo rivelare lo scoop?”.

Per vedere il video cliccate qui.