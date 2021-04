Grande Fratello Vip,Tommaso Zorzi annuncia che la famiglia si allarga: ”Non so come dirvelo”

Ultimamente Tommaso Zorzi è stato poco attivo ultimamente sui social. Infatti i suoi fan sono stati in pensiero, chiedendosi come mai non si fosse fatto vivo nelle ultime ore. Sono stati coloro che gli hanno mandato numerosi messaggi.

Dopo qualche ora il ragazzo è tornato attivo sui social e ha scelto di spiegare cosa fosse successo. Ha fatto infatti, un annuncio molto importante, attraverso il quale ha spiegato come la sua famiglia si sia allargata. Tanti hanno pensato che si trattasse di un fidanzato, ma non è così. Scopriamo cos’è successo.

TOMMASO ZORZI E IL SUO ANNUNCIO SUI SOCIAL – Alla famiglia di Tommaso Zorzi si è aggiunto un altro membro. Ricordiamo che il ragazzo è tornato single da poco e vive solo con il suo cane Gilda. Per quest’ultima è arrivato un nuovo compagno. Stiamo parlando di un piccolo Gattino di colore grigio. Tommaso ha infatti pubblicato una foto che li ritrae sul suo letto con gli occhi grandi e pensierosi.

Ha fatto molto sorridere la scelta del nome. Il gattino si chiama infatti Priscilla, ma non si tratta di un femmina, bensì di un maschio e non sappiamo per quale motivo la scelta proprio di questo nome. Ha poi spiegato che il cane si è subito abituato alla presenza del nuovo animale.

Attraverso dei filmati pubblicati su Instagram, Tommaso Zorzi ha mostrato come i due animali domestici si siano approcciati inizialmente. Ha poi coinvolto anche Rudy Zerbi. Ha svelato poi di aver comprato il gatto entrando in un negozio per animali per acquistare delle semplici crocchette, si è trattato dunque di un acquisto del tutto inaspettato. Per vedere il post di Tommaso Zorzi clicca qui.