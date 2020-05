Grande Fratello: volano velenose frecciatine tra due ex concorrenti

View this post on Instagram

Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l'argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora si. #cristinaplevani #salvoveneziano #marinalarosa #grandefratello #gf #reality #mediaset #amiciza (che non è mai esistita)