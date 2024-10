Grande Fratello, Yulia si lascia andare a forti rivelazioni

La notte, appena trascorsa, è stata di fuoco per alcune concorrenti del Grande Fratello. Yulia si è lasciata andare, mentre parlava con Shaila, a forti considerazioni che non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori. Le due, credendo di non essere ascoltate, non essendo microfonate, hanno espresso le loro opinioni riguardo un’altra concorrente del programma, che non è stata nominata durante la conversazione.

Mentre erano distese sul letto, con le coperte alzate sulle loro teste; così che non fosse possibile leggere il labiale, Yulia ha detto: “Che schifo. Non si lava, non si lava nemmeno i denti. C’ha i gatti morti in testa, c’ha sempre le cose degli altri addosso. È falsa, recita”. Parole, dunque, molto forti, che non lasciano via di scampo.

Gli spettatori, nonostante fosse notte, hanno seguito attentamente il dialogo; scagliandosi, sui social, contro Shaila, oggetto ormai di costanti critiche, e Yulia. Ai commenti negativi sono seguite le possibili ipotesi sul soggetto della conversazione. Di chi si potrebbe trattare?

Sono due i personaggi presi in considerazione. Secondo molti, è Jessica Morlacchi, vista la risaputa antipatia tra lei e la Bruschi. Le due, infatti, nel corso della loro convivenza già diverse volte si sono scontrate apertamente.

Secondo altri, si tratta di Mariavittoria Minghetti, data la diffidenza e la lontananza tra le due. I seguaci del programma non aspettano altro che la prossima puntata che andrà in onda il 14 Ottobre per capire chi sia la persona in questione e per vedere la sua reazione. Signorini coglierà la palla al balzo, affrontando la vicenda in prima serata o la lascerà passare sottobanco?