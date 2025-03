Grande Fratello, i veri pensieri di Shaila e Lorenzo su Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma, nella puntata andata in onda ieri del “Grande Fratello”, è stata votata dal pubblico come finalista. L’ex Miss Italia è la terza concorrente ad essersi aggiudicata tale titolo. Al ballottaggio con lei, c’erano Shaila e Mariavittoria.

Questo risultato ha scombussolato i piani di Lorenzo Spolverato. Il modello è stato il primo ad accedere alla finale e fino a ieri era sicurissimo di vincere il programma. Il successo della giovane napoletana ha turbato le sue convinzioni.

Una volta terminata la puntata i due fidanzati, Shaila e Lorenzo, hanno commentato quanto accaduto. La velina ha espresso il suo rammarico: “Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno. Anche se guardo gli altri dentro… io ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno detto. Quindi anche per queste ragioni penso che dovrei arrivare in finale. Però ci sarà il modo e il tempo. “

Durante la notte, ha detto: “La finale è un premio per dire “adesso calmati pure”. Però evidentemente io non devo calmarmi e il mio percorso e un altro. E quindi dato che sono sportiva e non mollo mai, perché io non mollo mai, so che io quel posto me lo merito, so quello che valgo… Quindi da sportiva ti dico… è una sorta di fallimento, anzi, di caduta. Io la vivo come una caduta. Ma come sportiva mi rialzo e dico, “perché sentirsi meno o squalificati?”. E io so chi sono, so quanto valgo”.

Durante la loro conversazione, Shaila ha sferrato un pugno duro al compagno, talmente forte; da far venire fuori i reali pensieri del suo interlocutore. Secondo la ballerina di “Amici” a vincere quest’edizione del Grande Fratello sarà proprio Zeudi. Lorenzo non è riuscito ad ingoiare questo boccone amaro e subito ha sbottato: “Addirittura?! Sì?! Ma che dici?! Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto! No che non è giusto e qui te lo dico e te lo firmo. Mi dispiace, non ho il rapporto che c’hai tu, passo del tempo con lei ok… ma non sarebbe giusto anche rispetto ad altre persone“.