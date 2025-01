Grande Fratello, Zeudi torna a parlare di Helena

La vincitrice di Miss Italia, Zeudi Di Palma, non smette di parlare di Helena, nonostante sia stata eliminata dal programma nell’ultima puntata. La sua cotta non sembra essere svanita, anzi, il pensiero della ragazza napoletana torna sempre sulla Prestess.

Ieri sera, in giardino, Zeudi mentre parlava con Emanuele, ha commentato il risultato del ballottaggio e dell’eliminazione finale. Ha esternato i suoi pensieri, dicendo: “Alla fine è stata mandata via lei, che poi secondo me Helena era più forte di Shaila. Se non fossero successe quelle cose… Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro. Ho sperato fino alla fine che lei non uscisse, però la cosa bella è che sono riuscita a salutarla.”

Con rammarico, ha aggiunto: “Durante quella giornata l’ho vissuta come persona. Quando ti leghi tanto a una persona e all’improvviso esce, vivi come un lutto, come se ti passa un treno addosso. Non ho vissuto bene il post puntata. Ed è uscita una persona di cui mi fidavo e che sentivo vicina e la percepivo come persona. E così è successo a me, la cosa mi ha scossa.”

Riflettendo sul legame tra le due, Zeudi analizzando la situazione, ha detto: “Il nostro era un rapporto speciale, a me piaceva, ma non mi sono mai lasciata andare alle farfalle nello stomaco per non farmi del male. Io andavo in conflitto perché le persone mi dicevano ‘aspetta i suoi tempi e cerca di capire’. A me ha sempre frenato il fatto che a lei forse non piacciono le donne. E quindi mi dicevo ‘mi farò del male così’.”

Con volto estasiato, ha commentato con Alfonso l’aspetto estetico di Helena. Entusiasta, ha chiesto: ” Hai visto com’era bella stasera? Era bellissima. Oggi proprio meravigliosa, me l’aspettavo così. Nel suo caso, la bellezza è oggettiva. Io ti parlo da persona che ha lavorato nell’ambito della moda e ha visto tante modelle. Helena ha tutto, una ragazza di 2 metri, con una gamba allucinante…”