Grande Fratello, la madre di Zeudi sbotta:” Troppe diffamazioni e calunnie”

Recentemente, Mariarosaria Guadino, madre di Zeudi ha rilasciato un’intervista a Fanpage. La donna ha raccontato di non star vivendo bene la presenza della figlia, ex Miss Italia, nel programma del Grande Fratello. Il motivo? Le eccessive critiche.

La signora, madre single, ha cresciuto Zeudi da sola. Dopo la sua apparizione al reality condotto da Alfonso Signorini, il suo cognome è stato associato ad un clan camorrista napoletano. Mariarosaria si è distaccata completamente da questo stile di vita: “Nella mia vita ho cercato di fare sempre del bene. Di fare volontariato, volontariato vero, senza fondi, senza nulla. Tutto questo mi sta facendo veramente male.

Non voglio apparire, non ne ho bisogno. Non fa parte della mia natura. Vorrei solo far capire alle persone che le famiglie non fanno parte di questo gioco. Dovrebbero essere lasciate in pace.”

Ha aggiunto:” Una cosa è il diritto di critica, un’altra è la diffamazione. (…)Io non faccio parte del programma. Sono una mamma. Penso anche a tutte le famiglie degli altri concorrenti. Devono essere rispettate. Perché è uno stress emotivo, oltre a essere uno stress psicologico. Voglio ricordare che il Grande Fratello è un gioco. Noi famiglie siamo colpite emotivamente da tutto ciò. Ripeto, non è giusto. Troppe diffamazioni e calunnie“.

Molti seguaci del programma hanno accusato Zeudi di aver strumentalizzato il suo orientamento sessuale, per avere l’appoggio del pubblico. La madre ha precisato che non è vero nulla. L’ex Miss Italia prima di arrivare ad esternare la sua bisessualità ha dovuto lottare contro i pregiudizi della comunità. Le sue parole:” È una battaglia che devono affrontare prima con se stessi. Non è possibile che dopo la debbano affrontare anche con la società, perché sono esseri umani e devono sentirsi liberi.”