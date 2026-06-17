Grande successo per “Mani in pasta” a Cooking Around 2026: 160 bambini protagonisti al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

Comunicato stampa a cura di MGL Communication di Maria Giovanna

Pomigliano d’Arco (NA), giugno 2026 – Si rinnova con grande partecipazione il successo di “Mani in pasta”, il laboratorio didattico ideato e curato dalla giornalista e food blogger Gemma Caruso, inserito anche quest’anno nel programma del villaggio enogastronomico Cooking Around 2026, ospitato nella cornice del Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco.

La manifestazione, suddivisa in due momenti distinti (dal 4 al 7 giugno e dall’11 al 14 giugno), si è confermata un importante appuntamento dedicato alla cultura del cibo e alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche. Le giornate di domenica 7 e 14 giugno hanno visto una partecipazione particolarmente significativa, con 160 bambini coinvolti complessivamente nei laboratori, trasformando gli spazi dedicati in un ambiente dinamico di apprendimento, gioco e condivisione.

Creatività, inclusione e apprendimento esperienziale. Il progetto “Mani in pasta” supera la semplice attività culinaria, configurandosi come un vero percorso formativo ed esperienziale. In un contesto sempre più tecnologico e digitalizzato, il ritorno alla manualità assume un valore educativo importante: i bambini hanno potuto sperimentare direttamente impasti, consistenze e trasformazioni degli ingredienti, sviluppando fantasia, autonomia e sensibilità alimentare.

Uno degli elementi distintivi di questa edizione è stata l’inclusività: intorno ai tavoli di lavoro ogni differenza si è annullata, favorendo collaborazione e spirito di squadra. L’approccio ludico e spontaneo ha permesso di trasmettere in modo naturale i principi di una corretta alimentazione e del rispetto per il cibo.

Professionisti in campo per un’esperienza formativa: il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla collaborazione di professionisti del settore. I maestri pizzaioli Jessica De Vivo e Fabio Ciano hanno accompagnato i bambini nelle varie fasi del laboratorio con competenza e attenzione, affiancati dagli chef Roberto Capolongo e Valerio La Rosa, che hanno contribuito alla perfetta organizzazione delle attività. Particolarmente apprezzato il momento della degustazione della pizza Margherita preparata da Jessica De Vivo, che ha rappresentato un’occasione di convivialità e partecipazione condivisa tra bambini e famiglie.

Al termine delle attività, ogni bambino ha ricevuto un attestato di partecipazione e uno zainetto contenente prodotti offerti dagli sponsor, come ricordo dell’esperienza vissuta. Grande entusiasmo e soddisfazione hanno accompagnato la conclusione dei laboratori, confermando il valore di un progetto capace di unire educazione, tradizione culinaria e territorio in un’unica esperienza formativa.

Il percorso di “Mani in pasta” continuerà a settembre a Cicciano, con un nuovo laboratorio dedicato ai più piccoli, inserito nella prima domenica del consueto evento locale.

Si ringrazia l’Assessore Raffaele Acierno per il sostegno logistico e per aver riconosciuto l’importanza educativa e sociale del progetto. Un ringraziamento particolare va inoltre a Mariangela Toscano, per l’impegno costante nell’organizzazione e per il fondamentale lavoro di coordinamento che ha reso possibile la partecipazione di 160 bambini.