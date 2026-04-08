Grave incidente in provincia di Caserta con una motosega

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della giornata, quando un uomo di 42 anni è rimasto seriamente ferito durante alcuni lavori. L’episodio ha subito destato preoccupazione, richiamando l’attenzione dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Stando alle prime informazioni, l’uomo era impegnato nell’utilizzo di una motosega quando, improvvisamente e per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’attrezzo. La lama lo ha colpito al volto, provocando lesioni significative e rendendo necessario un intervento immediato.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure al 42enne, riscontrando una profonda ferita al viso e una deviazione del setto nasale. Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento urgente presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta, dove è stato preso in carico dai medici per ulteriori trattamenti.

L’incidente è avvenuto in una strada situata nei pressi della sede locale dell’Asl. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità legate all’accaduto.