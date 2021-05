Grave lutto per Maurizio Sarri, deceduta la suocera

Mentre è alla ricerca di una nuova panchina, una brutta notizia scuote la giornata dell’ex allenatore di Napoli e Juventus, Maurizio Sarri. Nella giornata di ieri, infatti, è deceduta la mamma della moglie dopo una lunga malattia.

La notizia ha scosso non solo l’ex allenatore del Napoli, ma anche l’intera comunità nella quale la suocera viveva.

Intanto, Maurizio Sarri potrebbe tornare in panchina a partire dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Roma sarebbe ad un passo dall’ingaggiarlo.

Per l’ex Napoli un contratto da quasi 5 milioni di euro a stagione.

Niente da fare, quindi, per un ritorno in Campania di Maurizio Sarri, il quale continuerà a seguire le vicende calcistiche della squadra dall’esterno. Per Sarri un periodo sicuramente non facile. Prima l’allontanamento dalla Juventus, poi la scomparsa della suocera.