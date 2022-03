Gravina duro sulla Juventus “potremmo escluderla”

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina torna a parlare della Superlega. Se la Juventus entrasse, verrebbe esclusa dalla Serie A

Continua a far discutere la questione Superlega, di cui Andrea Agnelli è il maggior promotore a livello italiano. Il presidente della Juventus potrebbe riportare in voga l’idea, mai vista accantonata ad oggi.

A scagliarsi contro la Superlega stavolta è Gabriele Gravina. Il presidente della Federcalcio ha parlato ai microfoni de “La Repubblica”. Non solo Superlega per lui, che amplia anche sul sistema italiano.

Cosa ha detto il presidente della Federcalcio?

Gravina ha iniziato parlando di cambiamenti. “Sul piano sportivo, potremmo arrivare a considerare solo il saldo attivo delle operazioni: se fai lo scambio di figurine, non hai un vantaggio”. Un duro colpo, dunque, alla possibilità di creare plusvalenze attraverso gli scambi. La Juventus – e non solo – negli ultimi anni ha condotto alcune operazioni in tal senso. Tutto mettendo in mezzo i giovani, per fare plusvalenza.

Gravina poi parla della Superlega, su cui va abbastanza duro: “Quel contratto è un’ipotesi progettuale. Se diventasse realtà, la Juventus sarebbe fuori dal campionato italiano. La Superlega è la risposta sbagliata a un’esigenza reale. Sento parlare di una Serie A come la Premier. Ma la federazione inglese ha una quota della Premier con la golden share e il diritto di veto su tutto”. Non parole al miele, ma che non sono le prime sentite da alte sfere del calcio italiano. In passato varie società hanno detto la loro sulla questione, ritrovandosi a puntare il dito sulle partecipanti.