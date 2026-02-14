sabato, Febbraio 14, 2026
Cronaca

Gravissimo incidente stradale, morta donna di 40 anni e grave la figlia: 4 feriti nella città dei Dogi

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Ambulanza, fonte By Corvettec6r - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8983604
Ambulanza, fonte By Corvettec6r - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8983604

A Venezia la mattinata è stata segnata da un gravissimo incidente che ha sconvolto la circolazione e i presenti. Due vetture si sono scontrate con estrema violenza, provocando conseguenze fatali per una donna di quarant’anni. L’urto ha generato una scena caotica, con automobilisti bloccati e richieste immediate di soccorso. All’arrivo delle ambulanze, per la vittima non c’era purtroppo alcuna possibilità di rianimazione.

Il teatro dello schianto è stato individuato nei pressi del Casinò di Ca’ Noghera, dove il traffico è stato rapidamente interrotto. I primi interventi hanno evidenziato la violenza della collisione, con detriti sparsi sull’asfalto. I sanitari hanno prestato assistenza ai feriti in condizioni di forte criticità.

Tra le persone coinvolte c’è la figlia undicenne della donna, trasferita d’urgenza in elisoccorso verso una struttura attrezzata. Le sue condizioni sono considerate estremamente delicate, richiedendo cure intensive immediate. I medici hanno attivato protocolli di emergenza per stabilizzare il quadro clinico. La famiglia resta in apprensione mentre continua il monitoraggio ospedaliero.

Anche il marito della vittima è rimasto ferito, ma avrebbe riportato traumi non preoccupanti secondo le prime valutazioni. Nell’altra auto viaggiavano tre uomini, soccorsi dopo il violento impatto. Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e trattamenti. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica per chiarire cause e responsabilità dell’accaduto. Al momento i feriti sono quattro.

