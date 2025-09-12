Napoli, ufficiale l’addio del talento Popovic: “Voglio dire grazie di cuore per tutto”

Da promessa a nuova sfida. Quando il Napoli mise le mani su Matija Popovic, in tanti lo descrivevano come un colpo da futuro campione. Arrivato tra aspettative altissime e grande curiosità, il talento serbo sembrava pronto a spiccare il volo. Non ci sarà stasera a Firenze dal momento che è già ufficiale il suo trasferimento. Non lo vedremo in panchina come già successo.

La realtà, però, è stata diversa: il classe 2006 non è mai esploso sotto il Vesuvio, e le strade si sono divise. Decisione presa senza rancori, solo con la voglia di crescere altrove. Oggi Popovic riparte dal CSKA Mosca, club che ha scelto di dargli fiducia e spazio.

Questo il messaggio d’addio: “Voglio dire grazie di cuore al Napoli per tutto. Sono immensamente grato di aver avuto l’opportunità di far parte di questo club. È stato un onore vivere questa esperienza. Grazie Napoli! Un pezzo di me” resterà sempre qui“.

Una nuova avventura che profuma di rilancio, lontano dall’Italia ma con la stessa ambizione di sempre. E sui social ha voluto chiarirlo: Napoli e la sua gente resteranno un ricordo positivo, un capitolo che lo ha fatto maturare e che porta con sé senza rimpianti.