Grecia, 150 euro per spingere i giovani tra i 18 e i 25 anni a vaccinarsi

Per invogliare i giovani a vaccinarsi il governo greco riconoscerà a quasi un milioni di persone un bonus di 150 euro da spendere in vacanza.

La Grecia vuole uscire dalla pandemia intervenendo sulle fasce più giovani della popolazione, fino ad ora dimostratesi le più refrattarie alla vaccinazione. E’ per questo che il Governo guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis avrebbe adottato una strada piuttosto bizzarra per spingere ragazzi e ragazze a presentarsi nei centri vaccinali, vale a dire riconoscendo ad ognuno un “premio” di 150 euro.

La manovra dovrebbe servire ad accelerare la campagna vaccinale che in Grecia, dopo un incoraggiante inizio, pare si stia impantanando proprio a causa delle controindicazioni del siero sulla popolazione più giovane.

La soluzione sarebbe ancora una volta attingere dalle non certo floridissime casse dello Stato per invogliare i ragazzi tra i 18 ei 25 anni a vaccinarsi. La misura, secondo le stime dovrebbe riguardare 940 mila individui per un esborso di oltre 140 milioni di euro. L’obiettivo è quello di raggiungere prima della fine di luglio la quota del 60% dell’intera popolazione nazionale vaccinata.

I centocinquanta euro saranno versati in uno speciale borsellino virtuale, un voucher chiamato “Freedom Card“, e potranno essere utilizzati per spese turistiche in alberghi, ristoranti o per acquistare biglietti aerei o per iniziative culturali quali ingressi a musei e concerti.

Sulla disposizione lo stesso primo ministro Mitsotakis ha dichiarato: “Forse i giovani pensano che non possono prendere il Covid o, se lo prendono, non si ammalano gravemente ma sono loro a permettere che si trasmetta. In questo modo lo Stato li ringrazia per aver agito in modo responsabile e aver fatto qualcosa che sono certo che avrebbero fatto comunque. Speriamo che i giovani colgano questa opportunità”.