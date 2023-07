Greenwood potrebbe trovare l’interesse della Juventus

Mason Greenwood ha la possibilità di tornare sul grande palcoscenico. Secondo il ‘The Sun’, Jose Mourinho vorrebbe dargli una chance alla Roma. Anche Juventus e Milan sono in lizza per l’attaccante inglese

Mason Greenwood è il nome che la Serie A sogna. In particolare, Roma, Juventus e Milan sono le tre squadre interessate a rilanciare la carriera del giocatore inglese. Secondo il “The Sun”, il giocatore delle giovanili del Manchester United è l’oggetto del desiderio di José Mourinho, che starebbe pensando anche a Fred per rinforzare la sua rosa giallorossa per la stagione 2023-24.

Mason Greenwood è fuori contratto con il Manchester United dal 22 gennaio 2022. Il calciatore è stato oggetto di un’indagine per una presunta violenza sessuale ai danni della sua compagna. È stata lei stessa a denunciare i presunti fatti. A distanza di oltre un anno e libero da ogni accusa, l’ex ’11’ dei ‘red devils’ pensa solo a dare una svolta alla sua carriera. Naturalmente, la formula del trasferimento in prestito in Serie A sembra prendere piede.

Situazione complicata

Greenwood è ancora sospeso mentre i capi dello United indagano sulla sua condotta dopo l’arresto del gennaio 2022 per “determinare i passi successivi”. Greenwood, 21 anni, è stato accusato di tentato stupro, comportamento controllante e coercitivo e aggressione.

A febbraio, però, la polizia ha confermato che Greenwood “non deve più affrontare un procedimento penale”, poiché il Crown Prosecution Service ha ritirato tutte le accuse. SunSport ha pubblicato immagini esclusive di Greenwood che si allena da solo su un campo da 85 sterline all’ora in un centro sportivo pubblico, mentre si prepara a tornare a giocare.